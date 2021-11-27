Вот это да!

Победитель шоу «Холостячка» и сценарист студии «Квартал 95» Александр Эллерт с кольцом в руке вызвал обсуждение в сети.

Как пишет Politeka.net, украинский комик, блогер и бывший победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт расстался с актрисой Ксенией Мишиной. Однако новая публикация шоумена заставила подписчиков усомниться в разрыве.

Дело в том, что шоумен решил прорекламировать ювелирные украшения, которые до этого пиарила сама Мишина.

На новом фото, размещенном в Инстаграм, Эллерт появился в кольцом в руке.

«Это важное кольцо для меня, а бриллиант в нем еще важнее! Он выращен из капель крови! Из частицы себя самого! Из одной капли тебя! Сильно звучит!», - написал комик.

Кадры вызвали ажиотаж в сети: одна из фолловеров выразила мнение, что между Ксенией и Сашей кровное обязательство.

"Знаем мы Саша насколько дорого тебе это кольцо и из какого био материала оно сделано. Пусть настоящая любовь всегда будет рядом🔥",

" Надеюсь колечко для Ксю😻🔥",

"Саша, ты уже вместе с Ксюшей рекламируете бриллианты! 😮 Это у вас контракт на всю жизнь?🔥 Вау! Молодцы! Пара по крови!!! Кровное обязательство! Кровная связь! Круто!!!🔥❤️",

" И сколько стоит бриллиант из крови?))", - пишут в сети.

Напомним, Эллерт после расставания с Мишиной нашел себе новое занятие

Как сообщала Politeka, Эллерт закатил шумную вечеринку с Матвиенко, Мирзояном и Рыбаком, но без Мишиной

Также Politeka писала, что Эллерт, оставшись без Мишиной, принялся нахваливать свои "таланты"