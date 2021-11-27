Известный комик и участник "Холостячки" Александр Эллерт решила открыто высказаться по поводу своих отношений с Ксенией Мишиной, с которой встречался после победы на шоу.

Александр Эллерт не рассказывал о том, что у него происходит с Ксенией Мишиной. Артистка сама заявила несколько месяцев назад о расставании, а после этого удалила фото с избранником. В Инстаграм спустя время поклонники опубликовали видео, где пара на самом деле помирилась и даже ездила на свадьбу к друзьями.

А спустя время слухи о расставании пары подогрели сами артисты. В этот раз не выдержал сам мужчина и решил дать четкий ответ, что у него происходит с Ксенией: «Нет, мы не вместе. Дайте нам спокойствия!».

В сети на фан-аккаунте под одним из фото также обсудили индидент:

«Ага, а теперь зайдите к Эллерту в сториз и посмотрите что он ответил на вопрос вместе ли они; давно пора было понять , что это шутки😮‍💨; Что говорить о том чего нет?!; Я думаю, что они только в проекте, что бы нам поморочить голову, а на самом деле -нет! Ведь Мишина сама лично об этом сказала🤨; Жаль, что они не вместе; Ну Ксюша по взрослому верит всякий раз что это последняя ссора и навсегда😉; Я думаю ссорятся /мирятся как дети и им уже самим видать стыдно».

Ранее Эллерт поделился в сети очаровательным кадром, на котором показал свою дочь-красотку Элину.

На снимке Саша и Элина запечатлены в интересной локации на улице, девочка присела на деревянное кресло и мило улыбается. Перед камерой она появилась в теплой черной куртке, ее волосы распущены, а на лице очки и милая улыбка.

Напомним, Эллерт после расставания с Мишиной нашел себе новое занятие: "Я считаю, пора…".

Как сообщала Politeka, Эллерт закатил шумную вечеринку с Матвиенко, Мирзояном и Рыбаком, но без Мишиной: "Человек-праздник".

Также Politeka писала, что Эллерт, оставшись без Мишиной, принялся нахваливать свои "таланты": "Могу разрушить…".