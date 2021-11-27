Известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук показала интригующие кадры, ответив на довольно личные вопросы своих поклонников.
Актриса успела прославиться благодаря многим ролям, которые показали ее с самых разных сторон. Причем Анна давно работает в этом направлении и нередко ее роли могут вызвать некую ревность с мужа.
Отвечая на вопросы фанатов, Саливанчук подтвердила, что ее супруг действительно изредка ревнует ее на съемочной площадке.
"Аня, а ваш муж не ревнует к Сашке?" - спрашивают у звезды. Не обошлось без интересных кадров. Также Анна рассказала о своем первом фильме и о любимых цветах.
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Не стала Саливанчук также скрывать свои формы, сопровождая каждый ответ весьма интересными снимками с демонстрацией удачных образов. Большинство из них, как и ожидалось, демонстрируют декольте артистки, делая на этом акцент.
Ранее Саливанчук показала, как проходят ее занятия и как успехи с ее шпагатом. Стоит отметить, недавно она рассказала, что после рождения второго ребенка никак не вернет форму и просто не может преодолеть какой-то предел.
Если ранее она спокойно садилась на шпагаты, то теперь для Саливанчук это стало целым испытанием.
«Ну почему так сложно сесть на шпагат? А еще три года назад сидела!» - жалуется Саливанчук.
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