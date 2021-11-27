Им и так тяжело

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк рассказала о том, как мошенники решили нажиться на серьезной болезни ее мамы.

Как пишет Politeka.net, Анна Заворотнюк поделилась вопиющей историей на своей странице в Инстаграм.

В прошлом году стало известно, что Анастасия Заворотнюк лечится от онкологии. У актрисы обнаружили рак мозга. С тех пор она несколько раз проходила лечение в разных клиниках. Родные актрисы стараются не раскрывать подробности о ее состоянии, поэтому официальных данных о ходе лечения мало.

Дочь Заворотнюк в новом посте рассказала, что не все люди относятся к беде, с которой столкнулась ее семья, с пониманием.

По словам Анны, ее подруга нарвалась на мошенников, которые использовали трагедию в своих интересах.

«Сегодня моя подруга повелась на развод и отправила мошенникам, которые всем писали от моего имени, 50.000 рублей. Они надавили на самое больное, сказали, что у меня такая ситуация с мамой и мне срочно нужны деньги», - написала Анна.

Она подчеркнула, что принципиально не берет деньги в долг, однако если у нее не будет никакого другого выхода, она встретится с человеком лично.

Напомним, в семье больной раком "Моей прекрасной няни" Заворотнюк готовятся к свадьбе.

Как сообщала Politeka, дочь больной раком Заворотнюк рассказала о собственной борьбе с тяжелым недугом.

Также Politeka писала, что дочь онкобольной Заворотнюк впервые раскрыла свой тяжелый диагноз.