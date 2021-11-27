Дмитрий Комаров, популярный отечественный путешественник и звезда "Мир наизнанку", удивил на кадрах, которые снимал для личной переписки с женой.

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров является популярным отечественным трэвел-блогером и ведущим шоу "Мир наизнанку". Звезда также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых кадрах Дмитрий показал, как путешествовал на маленьком самолете.

"Смотреть со звуком) Ролики, которые снимал на телефон для личной пересылки, чтобы более ярко ответить на вопрос «как дела» и показать жене, чем занят. Суть такого количества похожих видео из разных мест (и это ещё далеко не все) в следующем: «У нас всё стабильно, рутина, всё еще летаем над джунглями». Летали мы на этой старенькой Цессне действительно невероятно много. И если бы не она и не наш гениальный пилот, то точно сняли сегодняшний документальный спецвыпуск "Мир наизнанку"



Где мы только не садились, где мы только не взлетали. Зачастую это были такие очищенные от деревьев полосы посреди джунглей, мало напоминающие взлетно-посадочные. Для отважных пилотов), - написал Дмитрий.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Самолет расплакался на взлете", "Вот это настоящая красота природы!", "Спасибо вам за вашу работу", "Дима ты лучший! Так держать!", " у меня; Кстати; племянники говорят, что у них 2 Димы. это два их родственника ; И Дима Комаров, они очень тебя любят. у нас говорят еще Дима Комаров есть.. с удовольствием смотрят", " Рискованный парень Дима.....Ребята, вы уж по аккуратнее, нам нужны ваши репортажи и дальше))", "Очень интересно, спасибо большое за такой труд,как всегда очень интересно", " Обожаю вашу передачу. Все классно. Смотрю на одном дыхании и стала дочь приучать смотреть. Познавательно", " Так бесстрашно жить.. наверное, можно ,когда знаешь,что если ,что то случится ,то не при таких обстоятельствах..но всё же..бережёного бог бережёт. Вот раньше летали первыми на Антарктиду-герои..у вас тоже самое"

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