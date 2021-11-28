Главная героиня шоу "Холостячка-1" и актриса Ксения Мишина отреагировала на критику в свой адрес новыми снимками, сделанными на пляже.

Как пишет Politeka.net, сейчас красотка проводит отпуск в роскошном отеле в Объединенных Арабских Эмиратах. Экс-Холостячка для отдыха выбрала Абу-Даби и делится жарким контентом у себя в Инстаграм.

На фотографиях Ксения попозировала на пляже. Для снимков Мишина выбрала трендовый купальник черного цвета– в нем актриса в очередной раз продемонстрировала свои безупречные формы.

Также Ксения Мишина отреагировала на жёсткую критику, которая обрушилась на нее после того, как она разместила первую порцию жарких снимков на отдыхе в ОАЭ.

«Почему вы так шеймите своё тело? За что так предаёте себя и предаёте всех остальных женщин? Откуда столько ненависти к себе же и тому, что отличает вас от мужчин?», - обратилась актриса.

Мишина не поленилась и прошлась по аккаунтам этих женщин и мужчин, но увидела закрытые профили, закомплексованных людей.

«Я не буду никого стыдить и никого учить, просто обозначу свою позицию раз и навсегда.

Ваши половые признаки, ваше тело- это нормально! Вам нечего стыдиться. Тело женщины прекрасно и это ее дело как она его демонстрирует и как она им наслаждается.

Пошлость -это безвкусица, а красивые снимки тела - искусство.

Если вас это возбудило- это ок, не надо стесняться, займитесь своей личной жизнью, насладитесь наконец тем, что дала вам природа», - написала артистка.

Напомним, двойник знаменитого певца покусился на сердце "Холостячки" Мишиной

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина положила глаз на кресло судьи "Танців з зірками" Кухар

Также Politeka писала, что Мишина затянула формы в кожу на "Україна має талант"