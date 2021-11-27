Известный украинский актер Константин Войтенко рассказал о своей работе с Melovin-ом в предверии возвращения певца на «Танці з зірками».
Как пишет Politeka.net, видео с Войтенко поделился в своих сториз Melovin (Константин Бочаров). Уже в воскресенье, 28 ноября, украинцев ждет финал шоу «Танці з зірками». Войтенко и его партнерша, Роксоляна Маланчук, стали одной из трех пар, которым предстоит побороться за победу.
А вот Melovin-а ждет возвращение на проект после вылета в одном из предыдущих эпизодов. Правда, на этот раз исполнитель будет не танцевать, а петь. Как стало известно, именно его песню Войтенко и Маланчук используют для своего номера.
На видео актер поделился впечатлениями от самой композиции, а также от работы с бывшим соперником.
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«Все остальное просто топ. И сейчас с Melovin-ом очень комфортно. У него супер песня, просто нереально крутая! Она очень мощная, она очень подходит к нашему номеру и эта коллаборация будет просто…ммм…огонек! Огнище! Поэтому я уже жду с нетерпением и сегодняшнюю репетицию, и завтрашний вечер!», - признался Войтенко.
Напомним, Дикусар, Онуфрийчук, Войтенко и другие откликнулись на возвращение Melovin'а в "Танці з зірками".
Как сообщала Politeka, Войтенко из "Танців з зірками" показал, что творится в закулисье перед финалом.
Также Politeka писала, что Войтенко накануне финала "Танці з зірками" озадачил украинцев.