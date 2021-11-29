Украинский хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева устроила танцы в ванной под песню Потапа - видео она выложила в Сеть.

Популярная украинская танцовщица следует трендам, поэтому записывает развлекательные видео, которые выкладывает в Тик Ток и Инстаграм, пишет Politeka.net.

В этот раз красотка опубликовала кадры того, как танцует в ванной. Илона Гвоздева завернулась в белое полотенце, и подвигалась под песню MOZGI (Потап) "ZAVTRA". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) В конце ролика красотка отвернулась от камеры, и раскрыла полотенце.

"Ждете этот Новый год?", - написала артистка.

Пост собрал мало комментариев и сотни просмотров за полчаса.

Отметим, Илона Гвоздева недавно оскандалилась своими высказываниями в адрес ЛГБТ-сообщества. Хореограф назвала, "нетрадиционную" любовь болезнью. По ее словам, скорее всего это люди, у которых была какая-то травма в детстве, связанная то ли с матерью, то ли с какой-либо другой женщиной.

Кроме того, звезда считает, что многие сейчас признаются в нетрадиционной ориентации по веянию моды.

Пользователи Сети негативно отреагировали на слова звезды.

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