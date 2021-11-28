Украинский певец Макс Барских, который выпустил новый клип на рек «Tequila Sunrise», решил показать интригующие кадры со съемки вместе со своей командой подтанцовки.

Вчера Макс Барских рассказал о своем новом клипе, который традиционно снял вместе с Аланом Бадоевым. Причем для этого артисту пришлось немного изменить стиль исполнения и взяться за довольно необычные танцы.

«Там где есть недосказанность между двумя... Слова, обиды и слабости прячутся в глазах друг друга. Внутри рождается недоверие и желание найти понимающего человека, того, кто подарит глоток свежего воздуха. В этот момент вырастает стена и рисуются «Любовные треугольники»» - пишет Барских под кадрами.

Поклонники решили порассуждать о клипе, не упуская и внешность Барских в одних кожаных штанах:

«Есть люди которые дальше носа не видят; Потрясающая работа и свежая 👍❤️спасибо вам; Сколько эмоций 🔥❤; 💙 Любовный треугольник - это замкнутый круг 🥰; Тот мужик там не нужен; Провокационно🔥 ты что творишь?; Макс, тебе не надо ни за кого сражаться».

Также ранее Барских решил показать, как проходили репетиции первой танцевальной мизансцены с хореографом.

«Во время съёмок мы кое-что поменяли в движениях. Я пытался отпустить себя и делать, как чувствую. Какой вариант вам нравится больше: тот, что в зале, или тот, который в итоге вышел на экране? Делитесь своим мнением в комментариях!», - написал Макс Барских.

Напомним, ведущий "Танців з зірками" Барских без рубашки впечатлил накачанным телом.

Как сообщала Politeka, подружка Макса Барских Романова в алом купальнике впечатлила формами и развлечениями на пляже.

Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра Романова засветилась в обнимку с Максом Барских.