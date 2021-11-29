27-летняя жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, показала, как выглядит без косметики, а потом с макияжем.

Блогерша со 161 тысячью подписчиков в Инстаграм часто рассказывает о своей жизни и не только, передает Politeka.net. Екатерина Репяхова также показывает образы, которые выбирает для различных мероприятий.

В этот раз жена Виктора Павлика решила показать себя до и после нанесения макияжа.

Девушка позировала перед зеркалом в белой блузе, на фоне играла грустная песня, но Екатерина Репяхова решила не грустить, а наоборот покорила всех своей лучезарной улыбкой.

На других кадрах она была уже при макияже и с прической волнами - девушка улыбалась, было видно, что ей нравится свое преображение.

Позже красотка показала полный лук - она сняла себя в клетчатом пальто и с пакетом в руке.

"Сделали мне подарочек", - написала девушка.

Отметим, на днях стало известно, что Екатерина Репяхова решила подать в суд на экс-супругу Виктора Павлика Ларису Созаеву из-за регулярных оскорблений. Кроме того, именно ее супруга артиста заподозрила во вредительстве своей блогерской деятельности.

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