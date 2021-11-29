27-летняя жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, показала, как выглядит без косметики, а потом с макияжем.
Блогерша со 161 тысячью подписчиков в Инстаграм часто рассказывает о своей жизни и не только, передает Politeka.net. Екатерина Репяхова также показывает образы, которые выбирает для различных мероприятий.
В этот раз жена Виктора Павлика решила показать себя до и после нанесения макияжа.
Девушка позировала перед зеркалом в белой блузе, на фоне играла грустная песня, но Екатерина Репяхова решила не грустить, а наоборот покорила всех своей лучезарной улыбкой.
Алла Пугачева не смогла сдержать эмоций из-за трагедии с близким другом: «Пока жива, буду…»
Магнитные бури нарушат покой украинцев в декабре: названы даты и как уберечься от удара
Оборвалась жизнь легендарного певца, миллионы фанатов скорбят: "Только что на проекте Голос был..."
Каменских игриво приподняла футболку и показала, какими формами соблазняет Потапа дома: фото
Судья "Мастер Шеф" Мартыновская показала свою дочь-модницу от мужа, с которым развелась: «Ой, красивая, класс»
На других кадрах она была уже при макияже и с прической волнами - девушка улыбалась, было видно, что ей нравится свое преображение.
Позже красотка показала полный лук - она сняла себя в клетчатом пальто и с пакетом в руке.
"Сделали мне подарочек", - написала девушка.
Отметим, на днях стало известно, что Екатерина Репяхова решила подать в суд на экс-супругу Виктора Павлика Ларису Созаеву из-за регулярных оскорблений. Кроме того, именно ее супруга артиста заподозрила во вредительстве своей блогерской деятельности.
Ранее сообщалось, жена Виктора Павлика показала старшую сестру, брата и отца, который их "ненавидит"
Также, молодая жена Виктора Павлика рассказала, чем умный отличается от дурака
Politeka рассказывала, молодая жена Павлика поделилась кадрами с УЗИ и принимает поздравления