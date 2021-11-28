Украинская певица Злата Огневич, ставшая главной героиней шоу «Холостячка», которая уже через неделю выберет победителя, нередко сталкивается с критикой своих образов в социальной сети.
Популярную исполнительницу критикуют за внешний вид практически каждый раз, когда она выходит в свет. Причем после каждого эфира проекта «Холостяк» на Злату обрушивается волна критики по любому поводу.
Как правило, зрители недовольны выбором ее нарядов или утверждают, что ее наряд – лишь копия предыдущих образов участниц «Холостяка». Нередко звезду сравнивают с героиней первого сезона Ксенией Мишиной.
В этот раз многие не оценили вид златы в красном кожаном костюме с поясом, а также осудили выбор ее прически:
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«Мне вообще не нравится, как одевают ее стилисты; Этот костюм, как будто большой на нее; Не очень; Не понравился, прибавил лет 10-15… Поэтому 1:(; Фигня а не образ. Хуже не могла нарядиться😮; Мне этот образ напомнил пижаму; Спецовка какая-то.😮; Ужос, прическа ей такая вообще не идет!; Костюм ярче чем она сама прическу покрасивей бы; Ну кто ее одевает???. Ну ужас. !!!Ну что это ???».
Ранее в честь выхода нового эфира «Холостячки», темой которого стали встречи с родителями, Злата решила также показать свою семью впервые за долгое время. В Инстаграм на своей странице Огневич обычно соблюдает личное пространство, не тревожа родителей.
«Ух, какой выпуск! Я так волновалась, чтобы родные выдержали такую непростую эмоциональную нагрузку. И ловила себя на мысли- какие же они крутые, интересные и как хорошо, что они переехали и живут рядышком с Киевом» - пишет Злата под кадрами.
Напомним, победителя Холостячки "раскусили" после знакомства Златы Огневич с его родителями: «Пора завершать шоу»
Как сообщала Politeka, фаворит "Холостячки" Златы Огневич признался, сколько женщин у него было после развода: "Нельзя растворяться".
Также Politeka писала, что Злата Огневич вышла в свет в подарке от мужчины, которого выгнала из "Холостячки": "Ношу с удовольствием".