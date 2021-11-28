Популярная модель Дева Кассель, которая является старшей дочкой Моники Беллуччи и Венсана Касселя, уже более смело устраивает разные съемки и появляется на модных показах.

Молодая девушка стала популярной в рекордно быстрые сроки. Достаточно было лишь впервые выйти с мамой на красную дорожку, и девушка сразу получила сразу два предложения для подписания контракта от известных домов моды.

За этот год Дева успела принять участие в нескольких рекламных съемках и даже поработала со всемирно известными дизайнерами. Из-за возраста и нежелания привлекать слишком много внимания, Кассель также на некоторые съемки появлялась вместе с мамой.

Как можно заметить, в сети теперь появляются разные интригующие кадры с Девой, что уже более открыто чувствует себя перед камерой.

«Мне нравится эта фотография, реальная копия Моники Беллуччи xoxo ❤️🔥; Прекрасная картинка 🔥; нереально красивая ✨💕🌹; от такой не оторвать взгляд👏; уже совсем смелая девочка; в будущем станет бриллиантом💎; в ней бурлит страсть от мамы».

Также в Инстаграм появилось яркое фото 17-летней звезды. Она позировала в летнем пышном платье светлого оттенка, которое было очень похоже на свадебное. Через полупрозрачное платье виднелись стройные ножки модели. Образ Дева удачно дополнила кроссовками в цвет наряда.

Напомним, что Дева Кассель лишила дара речи видом в пышном платье: "Старается не хуже мамы".

Как сообщала Politeka, Дева Кассель впечатлила видом в мини: «Выросла девочка».

Также Politeka писала, что Дева Кассель без косметики и фотошопа превзошла маму: "Уровень милоты завышен".