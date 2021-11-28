Российский юморист Максим Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой, который начал активно вести социальные сети, представил трогательный ролик с детьми.

После того, как у Пугачевой и Галкина появились дети, многие стали обсуждать в сети их личную жизнь. Причем недавно пара отметила двадцатилетие совместной жизни, о чем также сообщили фанаты в социальной сети Инстаграм.

В этот раз мужчина решил показать, как прошел его день дома с детьми, женой и старшей дочерью Аллы Борисовны - Кристиной Орбакайте. Дочь Кристины решила также поздравить маму с праздником. А Гарри и Лиза присоединились к поздравлениями, обратившись также к своей маме.

«Сегодня с утра Клавочка поздравила Кристину, а Лиза с Гарри Аллу с Днём Матери 😍» - пишет Галкин под кадрами.

Пользователи отреагировали:

«Чудесные дети🔆🔆🔆; Ну Лиза просто чудо!❤️; Какие они прелестные. А какая у вас Лиза артистичная. 😍😍😍. Дай Бог Вашей семье счастья. На вас приятно смотреть; Очень милые дети увас😍; хорошие детки; Чудо-детки у чудо-родителей! 👏; У Клавы голос Кристины☺️; Лиза просто чудо!!!❤️; Чудесные😍 Замечательных мамочек с праздником ❤️; Лизочка будущая великая актриса!».

Ранее Галкин решил похвастаться моментами со съемок шоу «Вечерний Ургант», где хорошо провел время вместе с телеведущим, который насмешил публику не только сменой образа, но и выходкой с юмористом.

Напомним, что Пугачева удивила моложавым видом в смелом топе рядом с Галкиным: яркое фото.

Еще Politeka писала, что Пугачева во всем черном затосковала по Галкину: "Очень одиноко".

Также Politeka сообщала, что Пугачева рядом с Орбакайте не сдержала своей радости: «Не жизнь, а сказка».