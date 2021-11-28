Известный украинский актер, участник проекта "Танці з зірками" Артур Логай написал трогательный пост в своем Instagram перед финалом шоу и поблагодарил себя за все усилия.

Как пишет Politeka.net, известный украинский актер Артур Логай, который прославился благодаря фильму "Моя любимая Страшко" и реалити "Киев днем и ночью", решил попробовать свои силы и согласился на участие в проекте "Танці з зірками".

Так, в паре с Аной Карелиной Логай дошел аж до финала, где будет бороться за победу с чемпионкой Ольгой Харлан и Дмитрием Дикусаром и актером Константином Войтенко, который выходит на паркет с Роксоляной Маланчук.

Финал шоу состоится 28 ноября. Так, перед своим последним выступлением на шоу Логай написал трогательный пост в своем Instagram, в котором поблагодарил прежде всего себя за то, что решился на участие.

"Но сегодня, я хочу сказать спасибо СЕБЕ. Я смог! Я не побоялся открыться, не побоялся учиться новому и быть собой ✊🏻 Спасибо, что я теперь не сомневаюсь в себе ❤️ Спасибо, что я есть тут, сейчас, в финале. Я счастлив", - сказал Логай.

Ранее Politeka писала, что судья "Танців з зірками" Чмерковский не сдержал чувств рядом с главным призом: "Наконец-то мы вместе!".

Напомним, что Логай из "Танців з зірками" сделал трогательный подарок своей партнерше: "Малыш влюблен в нее".

A еще Politeka сообщала, что Войтенко накануне финала "Танці з зірками" озадачил украинцев: "Не обижайтесь, но...".