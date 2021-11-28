27-летняя жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, похвасталась семейной идиллией после скандала с бывшей женой артиста.
Блогерша Екатерина Репяхова активно ведет свою страницу в Инстаграм, передает Politeka.net. Сейчас на девушку подписаны более 160 тысяч пользователей Сети.
В своем аккаунте жена Павлика много рассказывает о личном. В частности, недавно Екатерина Репяхова сообщила о том, что бывшая жена Виктора Павлика, Лора Созаева, пожелала им жить на съемных квартирах.
В ходе перепалки за жену вступился Виктор Павлик, попросив бывшую быть счастливой.
В новом посте Екатерина Репяхова опубликовала видео, в котором похвасталась счастьем с мужем и сыном, несмотря ни на что. На кадрах они обнимались и улыбались.
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"Ура ВФ молодец туфли не забыл в этот раз👍", "Вот оно НАСТОЯЩЕЕ! Все остальное - суета и пыль❤️🙌", "Сквозь терни к звездам🔥❤️❤️", "Красивые! Счастье и многое лета!", "Классные, счастья вам, много-много ❤️❤️❤️", "Очень красивые наряды у вас! Будьте всегда такими счастливыми, как сейчас на этом видео", - написали пользователи сети.
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