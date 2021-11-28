Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, которая впервые за несколько недель вернулась домой, успела встретиться со своим возлюбленным Беном Аффлеком.

Артистка на несколько недель улетала из своего города и оставляла детей ради съемок в романтичной комедии, где успела сыграть невесту. С Беном Лопес не виделась довольно долго, ведь сам мужчина улетал также на съемки в новом фильме.

Перед праздниками пара успела встретиться, поскольку они ожидают премьеру фильма Дженнифер. Традиционно Бен и Дженнифер прогулялись на улице, где были замечены фотографами за милой беседой после покупок.

Отметим, многие подметили, что с возобновлением отношений Бен Аффлек заметно помолодел, а Дженнифер стала чаще улыбаться.

«Да, они в пути. Я так рада видеть их вместе. Я одержима; Выглядит красиво и расслабленно☺️❤️; Бен изо всех сил пытается сменить сумку, чтобы сразу же схватить любимую за руку. Кто это делает? Только мужчина по-настоящему, безумно влюбленный 🥰; сплошная любовь ️❤️Обожаю эти пары 💑» - пишут в сети.

Также недавно Лопес показала, как теперь выглядят ее будни, после того, как она оказалась дома с семьей. Звезда решила устроить счастливый завтрак на улице, а также показала стол и будущие вкусные блюда.

В этот раз в Инстаграм Лопес показала, как теперь выглядят ее будни, после того, как она оказалась дома с семьей. Звезда решила устроить счастливый завтрак на улице, а также показала стол и будущие вкусные блюда.

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