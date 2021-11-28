Известный исполнитель и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес показал необычное фото и заговорил о кризисе среднего возраста.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский певец и тренер-победитель в "Лиге Смеха" Владимир Дантес, который недавно презентовал сольный альбом, поделился в сети необычным фото и своими размышлениями на тему кризиса среднего возраста.

На новой фотографии Владимир запечатлен, сидя на стульчике у костра, похоже он решил устроить себе осенний пикник. Перед камерой он появился в неожиданном амплуа – такой себе старший мужчина, который читает книжку среди леса на пикнике.

В подписи к публикации Дантес признался, что начал понимать, что такое кризис среднего возраста. "Кризис среднего возраста. Знаете, что это? Мне кажется, я начал понимать. Разберём на примере Netflix", - написал артист и поделился своими размышлениями о мире. В комментариях к публикации пользователи начали активно обсуждать пост Дантеса, многие с ним согласились или же высказали свое мнение.

Напомним, Муж Дорофеевой Дантес признался, как подписал Надю в телефоне: "Очень...".

Как сообщала Politeka, Дантес раскрыл имя своего кумира, и это не Дорофеева: "Нет круче артиста!".

Также Politeka писала, что Дантес избавился от лишней одежды и показал, как ждет Дорофееву: "Жаль я не Надя".