Главная героиня шоу "Холостячка-1" и актриса Ксения Мишина, которую вчера раскритиковали за неподобающие кадры в Инстаграм, решила показать в ролике, как обычно делаются разные фото.

Популярная актриса продолжает удивлять сеть. Не только вопрос отношений Ксении с ее экс-возлюбленным Александром Эллертом волнует сеть. Поскольку Мишина сейчас на отдыхе, многие интересуются также и новой личной жизнью звезды.

Тему эту сама Мишина, впрочем, закрыла полностью и отказывается обсуждать что-то о мужчинах. Но на отдыхе артистка показывает, насколько уверенно она чувствует себя перед камерами и как довольная своими формами.

К примеру, в Сторисах Мишина продемонстрировала, как выглядят постановочные кадры и на какие жертвы она ради них идет. Чтобы получить идеальный снимок на побережье, звезда лежала в высоком прогибе и измазала лицо в песке, пока хотела заполучить удачный момент. Самого фотографа и подруг повеселила эта ситуация.

"Вот как создаются фото" - сказано в подписи.

Отметим, под этими фото, которые сделала артистка ранее, она решила написать обращение. Оно было связано с жесткой критикой, которая обрушилась на Мишину после того, как она разместила первую порцию более жарких снимков на отдыхе в ОАЭ.

Мишина не поленилась и прошлась по аккаунтам этих женщин и мужчин, но увидела закрытые профили и назвала людей закомплексованными.

«Я не буду никого стыдить и никого учить, просто обозначу свою позицию раз и навсегда.

Ваши половые признаки, ваше тело - это нормально! Вам нечего стыдиться. Тело женщины прекрасно и это ее дело как она его демонстрирует и как она им наслаждается.

Пошлость -это безвкусица, а красивые снимки тела - искусство», - написала артистка.

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