Украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова, которая является подружкой и подопечной артиста Макса Барского, впечатлила образом, созданным для новой фотосессии.

Как сообщает Politeka.net, 31-летняя звезда поделилась в Инстаграм ярким фото, на котором показала свою фигурку в самом выгодном свете. Девушка позировала в корсете и трусиках. Образ дополняли перчатки и чулки. Выглядела Романова сногсшибательно, что оценили ее поклонники.

«Я каждый день делаю выбор, в пользу того, что делает меня лучше», - подписала фото звезда.

В комментариях эффектной блондинке оставили массу приятных слов.

«Я сперва подумала, что это Холли Бэри», «Топовее не бывает», «Боже какая богиня», «В восторге от этого фотосета!», «Прям крутая фотка», «Ты мне нравишься. Чмоки Чмоки», «на высшем уровне», «Потрясающая красота», - пишут пользователи сети.

Отметим, что на данный момент Романова строит сольную карьеру. Ее продвижением занимается Макс Барских, который пишет для артистки песни.

Напомним, что Миша Романова откровенно заговорила о проблемах: "Приходится просить помощи...".

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