Украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова, которая является подружкой и подопечной артиста Макса Барского, впечатлила образом, созданным для новой фотосессии.
Как сообщает Politeka.net, 31-летняя звезда поделилась в Инстаграм ярким фото, на котором показала свою фигурку в самом выгодном свете. Девушка позировала в корсете и трусиках. Образ дополняли перчатки и чулки. Выглядела Романова сногсшибательно, что оценили ее поклонники.
«Я каждый день делаю выбор, в пользу того, что делает меня лучше», - подписала фото звезда.
В комментариях эффектной блондинке оставили массу приятных слов.
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«Я сперва подумала, что это Холли Бэри», «Топовее не бывает», «Боже какая богиня», «В восторге от этого фотосета!», «Прям крутая фотка», «Ты мне нравишься. Чмоки Чмоки», «на высшем уровне», «Потрясающая красота», - пишут пользователи сети.
Отметим, что на данный момент Романова строит сольную карьеру. Ее продвижением занимается Макс Барских, который пишет для артистки песни.
Напомним, что Миша Романова откровенно заговорила о проблемах: "Приходится просить помощи...".
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