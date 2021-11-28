Украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова, которая является подружкой и подопечной артиста Макса Барского, впечатлила образом, созданным для новой фотосессии.

Как сообщает Politeka.net, 31-летняя звезда поделилась в Инстаграм ярким фото, на котором показала свою фигурку в самом выгодном свете. Девушка позировала в корсете и трусиках. Образ дополняли перчатки и чулки. Выглядела Романова сногсшибательно, что оценили ее поклонники.

Миша романова

«Я каждый день делаю выбор, в пользу того, что делает меня лучше», - подписала фото звезда.

В комментариях эффектной блондинке оставили массу приятных слов.

Популярные статьи сейчас

Алла Пугачева не смогла сдержать эмоций из-за трагедии с близким другом: «Пока жива, буду…»

"Бабье лето" неожиданно придет в Украину в декабре, названы даты: "Повышение температуры..."

Первый уровень опасности объявлен в Украине: синоптики сделали срочное предупреждение из-за тумана

Самая богатая певица Украины "козырнула" стильным образом в платье с разрезом на светском вечере: фото

Жена продюсера "Квартал 95" в кофточке с формами напоказ рассказала, почему муж ее ревнует: "Аня..."
Показать еще

«Я сперва подумала, что это Холли Бэри», «Топовее не бывает», «Боже какая богиня», «В восторге от этого фотосета!», «Прям крутая фотка», «Ты мне нравишься. Чмоки Чмоки», «на высшем уровне», «Потрясающая красота», - пишут пользователи сети.

Отметим, что на данный момент Романова строит сольную карьеру. Ее продвижением занимается Макс Барских, который пишет для артистки песни.

Напомним, что Миша Романова откровенно заговорила о проблемах: "Приходится просить помощи...".

Как сообщала Politeka, Романова устроила горячую тренировку, фото.

Также Politeka писала, что Миша Романова в алом купальнике впечатлила формами: кадры.