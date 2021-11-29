Победитель «Голосу країни», подопечный Нади Дорофеевой Сергей Лазановский растрогал сеть милым фото с двумя пушистыми котами и удивил новой прической.
Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у певца появилось фото, на котором он похвастался отросшими кучерявыми волосами. Новый образ пришелся к лицу артисту. В руках он держал своих новых пушистых друзей.
«Творя добро, мы делаем этот мир лучше! Рад был поучаствовать в великолепной благотворительной фотосессии с беспризорными животными «Будь в тренде! Не покупай – прихисти!». Цель мероприятия — популяризация тренда адопции бездомных животных в противовес покупке породистых и как результат уменьшение огромного количества четырехлапых бездомных на улицах и в приютах по всей Украине», - отметил Лазановский.
В комментариях артиста поддержали добрыми словами.
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«Милота зашкаливает», «Большая благодарность за участие в проекте и помощь хвостатым друзьям! Ваша фотосессия с Шурой и Левой – невероятная!», «Котики все трое хороши», «Какой ты молодец», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Сергей Лазановский с бокалом в руке всколыхнул заявлением: "Имейте совесть".
Как сообщала Politeka, Лазановский познакомил Дорофееву с родителями: "Настоящая украинская семья".
Также Politeka писала, что Лазановский поседел и покрылся морщинами раньше времени: "На 50 лет...".