Приемная дочь Алексея Потапенко (Потапа) Наташка Горовая показала новый лук, опубликовав несколько сторис в социальной сети Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Наташа Горовая является дочерью Ирины Горовой от первых отношений. После этого она вышла замуж за Потапа, который с самого малого воспитывал дочь. У пары появился еще и сын Андрей, но Ирина и Алексей развелись в 2014 году. При этом бывшие супруги в хороших отношениях и занимаются одним продюсерским центром, а Потапенко поддерживает связь с детьми. Наташа уже выросла в настоящую красотку и ведет блог в Инстаграм, где делится всем интересным.

На новых фото Наташа была в красном платье-рубашке. Звезда стояла перед зеркалом, демонстрируя стильный лук.

"Дубль первый", - написала Наташа.

На втором сторисе был второй дубль.

На последнем сторис Наташа была со своей мамой - Ириной. На снимке мама и дочь обнимались.

"Люблю", - написала Горовая.

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