Популярная американская певица, обладательница семи премий «Грэмми» Билли Айлиш удивила фанатов очередным перевоплощением в эффектную блондинку.

Как сообщает Politeka.net, не так давно артистка оконфузилась на красной дорожке, засветившись в весьма странном образе. Она появилась на мероприятии в прозрачном темном наряде, который состарил ее на десяток лет.

На свежих фото 19-летняя артистка выглядела намного лучше. Ее цвет волос стал более благородным, а внешний вид впечатлял. Немного изменилась и стрижка звезды. В руках девушка держала статуэтку, которая добавляла атмосферности фото.

В комментариях юной звезде оставили массу восторженных слов о ее внешнем виде.

«Какие волосы», «Посмотри на себя, какая красивая», «Так красиво», «Хорошая работа», «Боже мой... Великолепна», «Наконец-то ты сменила цвет волос», «Сейчас ты выглядишь бесподобно», «Лучшая», «Ты богиня», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Билли Айлиш является одной из самых популярных и успешных молодых артисток современности.

Напомним, что Билли Айлиш удивила размером пухлых губ: «Почему ты такая…».

Как сообщала Politeka, Билли Айлиш опозорилась на красной дорожке: «Тетушка из бухгалтерии».

Также Politeka писала, что Билли Айлиш с пухлыми губками удивила перевоплощением: "Посмотри на нее...".