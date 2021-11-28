Популярная американская певица, обладательница семи премий «Грэмми» Билли Айлиш удивила фанатов очередным перевоплощением в эффектную блондинку.
Как сообщает Politeka.net, не так давно артистка оконфузилась на красной дорожке, засветившись в весьма странном образе. Она появилась на мероприятии в прозрачном темном наряде, который состарил ее на десяток лет.
На свежих фото 19-летняя артистка выглядела намного лучше. Ее цвет волос стал более благородным, а внешний вид впечатлял. Немного изменилась и стрижка звезды. В руках девушка держала статуэтку, которая добавляла атмосферности фото.
В комментариях юной звезде оставили массу восторженных слов о ее внешнем виде.
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«Какие волосы», «Посмотри на себя, какая красивая», «Так красиво», «Хорошая работа», «Боже мой... Великолепна», «Наконец-то ты сменила цвет волос», «Сейчас ты выглядишь бесподобно», «Лучшая», «Ты богиня», - пишут пользователи сети.
Отметим, что Билли Айлиш является одной из самых популярных и успешных молодых артисток современности.
Напомним, что Билли Айлиш удивила размером пухлых губ: «Почему ты такая…».
Как сообщала Politeka, Билли Айлиш опозорилась на красной дорожке: «Тетушка из бухгалтерии».
Также Politeka писала, что Билли Айлиш с пухлыми губками удивила перевоплощением: "Посмотри на нее...".