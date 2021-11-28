Известная певица, солистка группы Go_A Катя Павленко показала в сети необычное фото со встречи с известным репером Палиндромом.

Как сообщает Politeka.net, солистка популярной группы Go_A, которая представляла Украину на Евровидении, Катя Павленко поделилась в своем Instagram оригинальным фото со "свидания" с известным исполнителем Степаном Бурбаном, более известным как Палиндром.

Судя по геолокации, Катя и Степан встретились во Львове и запечатлены за столиком в уютном кафе, при этом выглядят оба очень серьезными. Перед камерой Павленко появилась в темном спортивном костюме с кроссами, ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж. Палиндром тоже на стиле – он в темной одежде с модной шапочкой на голове.

В подписи к публикации Екатерина написала: "Развиртуалились с palindrom.ed". такой снимок сразу вызвал бурное обсуждение в комментариях, многие фанаты начали спрашивать у Кати о возможном дуэте со Степаном: "Будет коллаба?", "Вау. Какая хорошая здыбанка!", "Будет фит?", "О, какая встреча", "Неожиданно! Гоу фит", "Собственно, ощущается как намек", "Прекрасные".

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