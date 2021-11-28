Американская актриса Хайден Панеттьери, с которой Владимир Кличко состоял в отношениях около 9 лет, показала себя на новом фото, удивив внешностью.

Как пишет Politeka.net, популярная актриса Хайден Панеттьери начала свою карьеру в 90-х годах. Звезда была в отношениях с украинским боксером Владимиром Кличко. Сейчас пара уже не вместе, а Хайден активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Панеттьери показала себя крупным планом. Звезда смотрела в камеру, будучи практически без косметики. Можно только увидеть подчеркнутые ресницы.

"Один из моих любимых дизайнеров украшений. Ее украшения такие изящные и великолепные!", - написала Панеттьери.

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Благословенная", "Очень красиво", "Ты выглядишь потрясающе", "Ты такая красивая и потрясающая", "Великолепно, как и женщина в нем", "Мы скучаем по вашему величеству - королеве !!".

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