Известная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич честно показала, как нарушает свои правила питания по ночам.

Совсем немного осталось до финала «Холостячки», в которой Огневич предстоит выбрать победителя и рассказать, как сложилась её жизнь после проекта. Отметим, поклонники уже делают ставки на одного из троих финалистов.

Поскольку даже намекать о ком-то конкретном Огневич не может, она выставляет в социальных сетях разные кадры и поднимает интересные темы.

Поэтому сейчас Огневич уделяет больше внимания вопросам нейтральным, в частности, в этот раз она затронула вопрос питания.

«Девочки, даже не думайте, что я идеальная такая вся в еде. Я тоже грешу и на ночь стресс заедаю сладким. Просто потом в спортзал иду и отрабатываю, делаю разгрузочные дни. Соблюдаю баланс, одним словом».

Ранее Огневич также рассказала о том, как она питается сейчас, ведь уже давно не ест мяса:

«Касательно отказа от мяса. Я исходила из общих ощущений. Вкус, запах, ощущение тяжести в желудке. После того, как прекратила его употреблять, потеряла парочку килограммов, отечность пропала. Появилось ощущение бодрости, легкости. Кожа стала чище (потому что ушли токсины).

Я оставила морепродукты, яйца, иногда сырники и сыр. Отсутствие мяса заменила витаминами. Я считаю, что мясо – это токсин», - высказалась звезда.

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