Известная молдавская певица и мама артиста Дана Балана, который был судьей на шоу "Голос країни", Людмила Балан устроила танцы в коротком платье среди поля.

Как передает Politeka.net, Людмила Балан является известной молдавской певицей. Она также прославилась как телеведущая. 63-летняя певица является мамой популярного артиста - Дана Балана, который несколько сезонов был судьей "Голос країни".

Так, на этот раз артистка опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Людмила Балан в разных коротких платьях танцует посреди поля под свою песню. Стоит отметить, что певице 63 года и она моложаво выглядит (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Замечательного всем воскресенья!", — пожелала Людмила Балан.

Поклонники певицы оставили множество комментариев под видео: "Молодец!", "Красивая. Браво!", "Красивая песня и клип!", "Люби, мечтай, радуйся жизни", "Супер", "На повторе", "Какая красота".

Также, в комментариях пишут относительно последних отношений Дана Балана: "Жаль что Дан потерял такую женщину, но пусть будут счастливы оба".

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