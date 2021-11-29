Известная модель и обладательница титула "Мисс Украина" 22-летняя Александра Яремчук показала себя в Пуэрто-Рико во время активной подготовки к будущему конкурсу.

Как известно, не так давно молодая 22-летняя Александра Яремчук стала обладательницей титула "Мисс Украина". А сейчас модель готовится через две недели представлять Украину на конкурсе "Мисс Мира".

Причем пару дней назад участие девушки в конкурсе было под угрозой, поскольку она столкнулась с трудностями во время получения американской визы. Несмотря на все проблемы, девушка успела выехать на конкурс и теперь активно снимается в специальных съемках перед конкурсом.

«Когда условия меняются за десять минут до съемки, в ход идет полная импровизация», - пишет Александра.

"Мы столкнулись со сложностями в получении визы США. Был представлен весь необходимый пакет документов, включая официальное приглашение от организации Miss World Limited. Поскольку международный конкурс Miss World 2021 стартует 21.11.2021, мы нуждались в записи на срочное собеседование» -писали ранее в социальных сетях. Сейчас уже все решилось.

Ранее модель опубликовала новые фото. Как известно, ранее Александра Яремчук не могла получить американскую визу для того, чтобы поехать в Пуэрто-Рико, и её участие в конкурсе было под угрозой срыва. Однако, "Мисс Украина" показала, как отдыхает на острове перед подготовкой к конкурсу.

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