Судья нового сезона "Україна має талант", хореограф Евгений Кот рассказал поклонникам, почему ему приходится клеить специальные тейпы на тело.

Как пишет Politeka.net, 33-летний известный украинский хореограф, режиссер постановщик, победитель шоу "Танцуют все!"и "Танці з зірками" Евгений Кот, который недавно вместе с актрисой Ксенией Мишиной и шоуменом Сергеем Притулой стал судьей нового сезона шоу "Україна має талант", в своем Instagram рассказал поклонникам, как лечит свою травмированную спину и показал наклеенные кинезиотейпы.

"У всех много вопросов возникло, что это у меня за пласты такие. Это - кинезиотейпы, они держат мне этот эту ключицу, этот эту ключицу, здесь этот сустав, здесь эти мышцы. Еще у меня на спине там есть. Короче, лечу я свои травмы, свою спину... Чтобы все знали, что это такое", - поделился Женя Кот.

По словам врачей, кинезиотейпирование - это уникальный метод физиотерапии. Тейпы снимают боль и воспаление, помогают расслабить перегруженные мышцы и ускоряют их восстановление.

Ранее Politeka писала, что закулисье шоу "Україна має талант" с Женей Котом и Jerry Heil показали в сети: "Вызывайте полицию!".

Напомним, что Женя Кот не сдержал эмоций после выступления жены на "Україна має талант": "столько не плакал уже давно".

A еще Politeka сообщала, что давний соперник Жени Кота заявился на "Україна має талант": "Обскакал меня в...".