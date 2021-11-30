Известный юморист и участник шоу "Холостячка" Александр Эллерт дерзко отреагировал на все комментарии в Инстаграм, которыми засыпали его пользователи после подтверждения о расставании с Ксенией Мишиной.

В последнее время Эллерта постоянно заваливают множеством вопросов, которые касаются не только его карьеры или жизни, но и личных отношений с Ксенией Мишиной. Сам мужчина устал от постоянных расспросов и игнорирует подобные темы.

А недавно в сети начали спрашивать о том, будет ли теперь снова одинокий Эллерт участвовать в разных проектах. В том числе и в «Холостяке», многие фанаты захотели видеть телеведущего в такой роли.

«Смотрю какие глупости в этом вашем современном как его инстаграмме пишите🤦🏻‍♂️» - сообщил Эллерт под постос.

«Пишут что ты на холостяка 12 идешь» - говорят фанаты. Эллерт тоже ответил: «не могу, у меня тренировка по аквааэробике».

Пользователи принялись обсуждать: «Пишут,что вы больше не вместе; Саша, поверьте, мы от ваших глупостей/качель в инста уже неделю в шоке; Саша,поверьте,в тик токе в 2 раза больше фигни пишут; Да ладно, не воспринимай близко к сердцу; Ксюша подписана на Сашу, а он на нее нет... Чтобы это значило...???))))Санечка ,так ты холостяк ? Или только пытаешься им стать».

Мы ранее писали, что Александр Эллерт не рассказывал о том, что у него происходит с Ксенией Мишиной. Артистка сама заявила несколько месяцев назад о расставании, а после этого удалила фото с избранником. В Инстаграм спустя время поклонники опубликовали видео, где пара на самом деле помирилась и даже ездила на свадьбу к друзьями.

А спустя время слухи о расставании пары подогрели сами артисты. В этот раз не выдержал сам мужчина и решил дать четкий ответ, что у него происходит с Ксенией: «Нет, мы не вместе. Дайте нам спокойствия!».

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Также Politeka писала, что Эллерт, оставшись без Мишиной, принялся нахваливать свои "таланты"