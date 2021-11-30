Дженнифер хорошо проводит время с возлюбленным

Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, практически сразу после возвращения домой, решила устроить романтичное свидание с возлюбленным Беном Аффлеком.

Несколько недель назад Лопес вынуждено рассталась с Беном Аффлеком, поскольку должна была улететь на съемки фильма в другой город. Сам мужчина уехал из-за новой роли, поэтому пара смогла воссоединиться только ближе к новогодним праздникам.

Сразу во время встречи Лопес и Аффлек устроили романтическое свидание на улице.

«Быть всегда вместе - прекрасное место для отдыха» - сказано в подписи под кадрами пары.

Поклонники порассуждали о жизни возлюбленных:

«Трепет так счастлив за вас обоих; Они всегда любят друг друга, и когда это любовь, она всегда найдет дорогу обратно ❤️🥂; Она как маленький ребенок в его объятиях Вечной любви; Да! Так рада за них ❤; Они такие милые, настоящая Любовь 😍; Привет! Прекрасная пара. Бог благословил! 🙏; бутылка в руке Бена?; Мое сердце тает ❤; Что-то уникальное! Спустя 17 лет, полных любви ... 🥺💞; Красивая пара, защити его от алкоголя. Он должен продолжать бороться с этой ужасной болезнью».

Отметим, сейчас Лопес часто сотрудничает с разными магазинами, дизайнерами и фотографами, нередко она рекламирует разную одежду. В этот раз фанаты вспомнили летнюю съемку Дженнифер, хвастающуюся формами в блузе и кружевном белье.

На пляже Дженнифер выглядела очень соблазнительно, что подметили фанаты.

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