Известный украинский рок-музыкант и фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин рассказал о неизлечимом диагнозе сына.

Как передает Politeka.net, Валерий Харчишин является популярным украинским рок-музыкантом. Он прославился благодаря своему таланту в группе "Друга ріка", где выступает солистом.

Так, на этот раз артист пришел на программу "ЖВЛ", где раскрыл факты из своей жизни. Валерий Харчишин рассказал о том, как его среднему сыну - Евгению поставили неизлечимый диагноз.

"Эта не та болезнь, что отбирает жизнь. Но, она просто делает тебя другим человеком. Он уже не тот, кто знает, кто он", — трудно рассказал Валерий Харчишин.

Несмотря на диагноз сына, артист не теряет надежды на его выздоровление.

"Есть случаи, и мне рассказывал врач наш украинский, правда взрослых людей он лечил. Я не опускаю руки на самом деле, я убедил себя в том, что менять следует не ребенка, который живет в новых реалиях. Я действительно думаю больше даже не о том, как мы будем, как он будет существовать, пока мы живы. Я думаю о том, когда нас не будет, как он будет?", — высказался фронтмен группы "Друга ріка".

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