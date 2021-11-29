Артисты "Дизель шоу" всколыхнули Сеть, показав новогодний номер со своей восхитительной коллегой Мариной Поплавской, которая погибла в ДТП три года назад.
Кадры появились на официальной странице «Дизель студио» в Инстаграм, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз).
Как известно, 20 октября 2018 года Марина Поплавская погибла в ДТП, когда автобус со звездами врезался в грузовик. Во время аварии пострадали и другие звезды «Дизель шоу», в том числе Яна Глущенко, Евгений Сморигин и Егор Крутоголов.
Пользователи сети бурно отреагировали на кадры с Мариной Поплавской.
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«Вы самые лучшие,❤. Да очень жаль, что Марины нет, царство небесное. Да она осталась в наших сердцах..», «Ещё один Новый Год без Марины. Спасибо за видео, приятные воспоминания 👍.Но к сожалению без слёз смотреть нельзя», «Дизель - вы лучшие!!!! я вас обожаю.❤ светлая память Мариночке», «Как же весело было с Мариной!!! На её фоне, новую « пампушечку» даже переключаешь… Ребята, вы все супер», «это шедевральный номер! Плюс с такой выдающейся актрисой, Мариночкой❤️ Помним! Любим! Ценим!», - пишут в комментариях.
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