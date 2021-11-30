"Покажу вам, как он создавался..."

Жена популярного юмориста и актера из "Квартал 95" Юрия Ткача - Виктория показала новый талант своей дочери - Елизаветы.

Как передает Politeka.net, Юрий Ткач является известным украинским комиком и шоуменом. Сейчас артист является актером известного шоу "Вечерний квартал". У комика есть жена Виктория Ткач и 7-летняя дочь Лиза.

Так, на этот раз жена Ткача опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Виктория Ткач показывает украшение из дерева, которое носит на своей шее. Как оказалось, его сделала их дочь с Юрием Ткачем - Елизавета.

"Так, сегодня меня оберегает особый амулет. Вот, я наверное сначала покажу вам, как он создавался. Это самое дорогое украшение для меня", — показала Виктория Ткач.

Лиза выпиливала из дерева небольшое сердце, из которого Виктория Ткач сделала себе кулон и носит около сердца.

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