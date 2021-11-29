"Получаю один и тот же..."

Известная блогер и финалистка 11-го сезона проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако Юлия "Зайка" ответила тем, кто её осуждает за помощь животным.

Как передает Politeka.net, Юлия Бельченко прославилась благодаря своему участию в проекте 11-го сезона "Холостяк", где получила прозвище "Зайка" за свой костюм, в котором пришла на знакомство. Она прошла до финала, однако Михаил Заливако выбрал избранницей Анну Богдан.

Так, на этот раз финалистка "Холостяка" опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Юлия "Зайка" показывает, что ей пишут относительно того, что она помогает животным.

"Каждый раз, когда мне приходят такие сообщения, я задаю один вопрос", — показала Юлия "Зайка".

"И в 99% случаев получаю один и тот же ответ (1% просто больше не отвечают) И это еще не всё...", - поделилась финалистка "Холостяка".

"На самом деле, хочу сказать, что это заблуждение. Люди думают, чтобы для того, чтобы сделать что-то хорошее или кому-то помочь, необходимы деньги. Это не так, нужно всего лишь ваше желание и немножечко времени", — высказалась Юлия "Зайка".

"Каждый человек волен сам выбирать, как ему проводить своё время. Помогать, не помогать, кому помогать и вообще, как жить свою жизнь", — ответила финалистка "Холостяка".

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