Певица Анастасия Приходько, которая была судьей в первом сезоне "Співають всі", показала себя и рассказала, о чем думала с утра после сна, поделившись в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько стала популярной певицей и была участницей шоу "Евровидение". А недавно звезду позвали судить проект "Співають всі", где певица не стеснялась высказывать свое мнение. Не забывает Приходько и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых фото Приходько лежала и улыбалась, пока ее обнимал сын. Звезда опубликовала несколько фото, показалав свое счастье.

"Сегодня утром проснулась с навязчивой мыслью о том, что мне вот совсем не важно, какую профессию выберут мои дети, сколько они будут зарабатывать и будут ли они окружены брендовыми вещами. Самое главное, - чтоб каждый из них вырос ЧЕЛОВЕКОМ. Вот за это у меня сердце прям щемит! Благородство души, чуткость, отзывчивость, сострадание и любовь! Это главное, что должно быть внутри человека. Сейчас это мало, и так важно, чтоб огонь доброты всегда горел в каждом ребёнке.

Наверно, каждая мама об этом переживает?", - написала Приходько.

Фанаты поставили больше тысячи лайков и написали комментарии:

"Приятно смотреть", "Какой прекрасный пост", "Ага, я согласна на 100%", "Это самое важное", "Полностью согласна".

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