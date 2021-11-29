Известная продюсер и экс-жена популярного артиста Потапа (Алексея Потапенко) Ирина Горовая засветилась со своими детьми - Наташей и Андреем.

Как передает Politeka.net, Ирина Горовая является известным музыкальным продюсером. В 2014-ом году Ирина и Потап (Алексей Потапенко) развелись, но всё также продолжают общение и работу над проектами. У них есть общий сын - Андрей Потапенко. Также у Горовой есть дочь - Наташа.

Так, на этот раз экс-жена Потапа опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, она с детьми отправилась в Буковель. На кадрах Ирина Горовая засветилась со своим сыном от Потапа - Андреем Потапенко. И также в обнимку со своей дочерью - Наташей.

"Самое важное - со мной были мои детки - Наташа и Андрей, мы провели замечательное время вместе", — поделилась Ирина Горовая.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Огонь", "Ты круче, чем Настя, это безусловно", "Хорошие", "Крутяк".

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