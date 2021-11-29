Актриса и певица Виктория Булитко, которая является одной из звезд проекта "Дизель шоу", показала себя себя и рассказала будущем событии, поделившись в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко стала популярной отечественной артисткой, которую пригласили выступать в "Дизель шоу". Звезда также ведет активно страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На фото Булитко лежала в красном платье. Звезда задрала ножки в тутфлях, позируя на диване.
"Ожидайте! 1 января, во всех домах страны -
Утренний подъем «Багини» новогоднего вечера! Скоро новый год. Всем доброе утро", - написала Виктория Булитко.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Блеск", "Красавицы", "Доброе утро, суперовая", "Блестящая", "Ждем с нетерпением", "Королевишна", "Доброе утро! Очаровательная рожица!", "Богиня!!! (Читать с запорожским акцентом)", "Ого! С такой богиней утренний подъём будет прямо с самого утра!".
Напомним, звезду "Дизель Шоу" Викторию Булитко схватил за шею коллега по сцене
Также Politeka писала, что актеры "Дизель шоу" Булитко в парике и Крутоголов на рыбалке заинтриговали украинцев
А еще Politeka сообщала, что Булитко из "Дизель шоу" лишилась дорогого человека и рассказала о трагедии