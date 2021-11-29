Американская светская львица, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян устроила на пляже интригующую фотосессию в маленьком серебряном купальнике.

Долгое время Ким уделяла все внимание новой коллекции своего белья, над которым работала специально к праздникам. В сети модель не так часто сейчас показывает кадры из дома или работы.

Тем не менее на страницах фотографов и компаний, с которыми сотрудничает Ким, часто появляются интересные кадры. В Инстаграм в этот раз Кардашьян блеснула интересным пляжным луком.

В серебряном купальнике на завязках Ким произвела на фанатов впечатление:

«Это 🐪; вообще не впечатлила; все больше похожа на куклу; какая опасная Ким; Этот купальный костюм держится на честном слове, жизнь у нее хороша; Черт возьми; Ничего хорошего, я молчу.; Ким скоро увидимся, детка; У Ким это есть 👏; Никогда не был поклонником Ларсы; Ким подает; Я думаю, она раскачивает костюм; Они снова друзья?; ее формы реальные?».

Ранее в Инстаграм звезда опубликовала фото, на котором предстала в невероятно притягательном наряде. Как известно, Ким Кардашьян выпускает собственную одежду и нижнее белье. Это платье она презентовала своим поклонникам, примеряв на себя.

«Только что сбросила мягкое лаунж-платье с длинными рукавами. Они такие удобные и потрясающие. Вы можете носить их в постели или вне дома как хлопковое платье», - подписала фото звезда.

Напомним, что Ким Кардашьян в мини-купальнике выставила напоказ свои достоинства: «Что за кошечка?».

Ранее Politeka писала, что Ким Кардашьян в крошечном купальнике пошалила в джакузи: "Дорвалась".

A еще Politeka сообщала, что Ким Кардашьян в белоснежном микро-топе очаровала изгибами: «Ангел с небес».