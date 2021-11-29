Звезда "Квартал 95", украинский актер Степан (Сергей) Казанин, который стал одним из персонажей шоу «Маска», показал, как проходила подготовка к шоу.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у артиста появились фото, сделанные на проекте. Он показал, как выглядел после выступления в ростовом костюме.

«Всегда быть в маске…не судьба. Как вам мои «Пырышки-пупырышки»? Кто смотрел?», - подписал фото актер.

В комментариях ему оставили массу приятных слов и отзывов о его персонаже.

«Браво! Спасибо вам за хорошее настроение», «Самая любимая маска на проекте! Мне ее будет не хватать», «Я смотрела! Пёрышки-пупырышки! Получила огромное удовольствие», «Угадала в первом выпуске) по голосу, движениям сразу», «Очень круто поёте!», - пишут пользователи сети.

Также Казазнин показал, как проходила подготовка к выпускам. Он опубликовал видео, на котором записывал песню для эфира. Таким образом актер раскрыл небольшой секрет шоу.

«Вот оно мое закулисье», - отметил Казанин.

Напомним, что Казанин рассказал о судьбе "Квартал 95": "Такого еще не было".

А еще Politeka писала, что Казанин после вылета из шоу "Маска" показал необычную деталь: "Такое ощущение, когда...".

Также Politeka сообщала, что Казанин показал свой дом изнутри: "Какой хороший...".