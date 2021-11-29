Известная украинская теннисистка, олимпийская чемпионка Элина Свитолина впечатлила эффектным видом в темном вечернем платье, засветившись со знаменитыми мужчинами.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у спортсменки появились фото со светского мероприятия. Она красовалась в элегантном вечернем платье. На мероприятие к Элине пришли Святослав Вакарчук, Владимир Кличко, Леся Никитюк, Гарик Корогодский и другие медийные личности.

«26 ноября состоялся благотворительный вечер Фонда Элины Свитолины в Украине. Счастлива, что мои друзья, гости и партнеры вместе со мной болеют за развитие спорта и будущее юных талантливых спортсменов! Я невероятно благодарна всем, кто присоединился! Отдельно хочу поблагодарить наших партнеров, которые помогли сделать этот вечер таким особенным», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Красивая. Поздравляю», «Круто! Молодец», «Ты выглядела потрясающе», «Красивое платье и макияж, но в основном красивая ты, снаружи и внутри», «Крутое событие!», «Но вас не узнать в этом макияже», «Очаровательная и задумчивая Элина», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Свитолина сверкнула фигурой в купальнике: "Гаэль очень счастливый мужчина".

А еще Politeka писала, что Элину Свитолину заклевали после встречи с Лесей Никитюк: «Странно, что вы…».

Также Politeka сообщала, что Свитолина в шелковом халатике впечатлила ярким видом: «Зажигалочка».