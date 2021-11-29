Украинский певец Макс Барских, который выпустил новый клип на рек «Tequila Sunrise», рассказал о трудностях, с которым столкнулся во время съемок.

Как передает Politeka.net, об этом артист написал на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

Макс Барских поделился подробностями закулисья нового клипа, который он традиционно снял вместе с Аланом Бадоевым.

«А знаете какой кусок танца был самым сложным для меня? Вот этот! Ноги так и норовили запутаться и уронить меня на пол, либо на танцоров по сторонам. Но дело сделано!», - рассказал певец.

На такое откровение отреагировал и Алан Бадоев.

«Глаза боятся , ноги делают», - написал он.

Пользователи Сети не поскупились на комплименты.

«Очень крутой этот момент с танцем в клипе 👏👏 я от самого начала клипа кайфую)😍🤤 со стойкой и потом», «Я в полном восторге от всего клипа 😍😍😍😍🔥🔥🔥, а эта часть хореографии меня бесконечно восхитила», - пишут в комментариях.

Напомним, ведущий "Танців з зірками" Барских без рубашки впечатлил накачанным телом.

Как сообщала Politeka, подружка Макса Барских Романова в алом купальнике впечатлила формами и развлечениями на пляже.

Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра Романова засветилась в обнимку с Максом Барских.