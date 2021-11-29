Известная певица и актриса, дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте впечатлила ярким новогодним образом на съемках праздничной программы.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у 50-летней артистки появилось фото с ее младшей дочкой Клавой. Кристина позировала в эффектном блестящем мини-платье, а девочка красовалась в длинном новогоднем наряде.
«Новый год к нам мчится, скоро всё случится!», - подписала фото звезда.
В комментариях артистке оставили массу комплиментов. Многие обратили внимание на то, что с возрастом Кристина Орбакайте все больше становится похожа на свою звездную мать Аллу Пугачеву.
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«Две снежинки», «Красивые! А Клава все же папина дочка», «Кристина с возрастом всё больше на свою звёздную маму похожа становится», «Это какая-то мистика, насколько вы похожи с Аллой», «Этот наряд действительно новогодний, яркий и красивый», «Фото напомнило мне Аллу с Кристиной, когда они пели про счатье-птицу... Красотки», - пишут пользователи сети.
Стоит отметить, что Орбакайте действительно сильно похожа на свою мать. Особенно после того, как Алла Пугачева сильно похудела.
Напомним, что Орбакайте станцевала с Дени: «Мама не должна себя так вести».
А еще Politeka писала, что Кристина Орбакайте призналась, что попросила у нее Клава.
Также Politeka сообщала, что Орбакайте очаровала фигурой в эффектном наряде: "Выглядишь божественно".