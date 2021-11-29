Актриса Анджелина Джоли, бывшая жена Беда Питта, а сейчас посол доброй воли ООН, ранее была менее скромной и любила экспериментировать с образами, чем удивляла фанатов.

До операции на бюсте, а также развода Джоли любила быть на публике, часто снималась в модных фотосессиях и рассказывала о своей жизни. Причем нравилось актрисе участвовать в разных фотосессиях, в которых бы была заметна ее фигура во всей красе.

Сейчас Анджелина уже не такая, как прежде и давно не носит стразы, яркие украшения и наряды с разными вырезами и принтами. Тем не менее, поклонники любят вспоминать о прошлом звезды и подмечают, что раньше она была не менее хороша.

«Красавица🌹❤️🌹🥰; Анджелина тут такая молоденькая, как птичка; Такая милая; Почему это так красиво; неужели и такое было; Soo lovely😇; так прекрасная️❤️; чудесная женщина; блестит там, где надо; сама романтичность, прекрасная; мне очень нравится», - пишут фанаты.

Как можно заметить, Анджелина Джоли способна быть в центре внимание даже если просто вышла на прогулку. Сейчас актрису все чаще замечают на улице с детьми и этот раз не был исключением. В социальной сети Инстаграм также день назад показали, как Джоли прошлась по городу вместе с дочерями.

Так, артистка отступила от своего старого правила – не носить одежду с принтом. Джоли появилась на улице в светлых шелковых пижамных брюках Dior Chez Moi, украшенных зодиакальным рисунком по мотивам архивов дома.

Напомним, дочь Анджелины Джоли покорила видом в сарафане с маминого плеча.

Как сообщала Politeka, Джоли показала, как свести с ума одним взглядом.

Также Politeka писала, что Джоли в черном платье на тонких бретельках едва не выронила упругие прелести.