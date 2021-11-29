Украинская телеведущая Маричко Падалко, звезда канала 1+1, показала, как ждет с детьми свой рейс в международном аэропорте Борисполь, поделившись фото в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Маричка Падалко - популярная отечественная телеведущая. Знаменитость стала настоящей звездой телеканала 1+1. Маричка накануне, 28 ноября показывала, как ходила с детьми делать тесты, чтобы провериться на китайскую болезнь. Как отмечала Падалко, у них радостная причина сделать тест. А сегодня в Инстаграм телеведущая раскрыла тайну, зачем были необходимы тесты.
На фото Маричка находилась в международном аэропорту Борисполь вместе с детьми.
"Сидим второй час без дела в аэропорту. Чартер все переносится и переносится. Ну, ничего, столько лет ждали, до вечера вылетим", - написала Маричка под фото.
Уязвленный Филипп Киркоров сцепился с известным продюсером Дробышем: "Забудь мое имя"
Дженнифер Лопес с розовыми волосами и в сетчатых колготках лишила дара речи своим видом: кадры
Каминская из "НеАнгелов" надела платье и наглядно показала, чем обернулся отпуск: "Не может пузо свое втянуть
Жена Комарова из "Мир наизнанку" показала супруга в неожиданном виде: "Пару раз в году..."
Начнутся массовые штрафы и конфискации: что ждет украинцев после февраля 2022 года
Также звезда добавила картинку кокоса с зонтиком. Можно понять, что семья собралась в отпуск.
Напомним, звезда "1+1" Маричка Падалко обнародовала кадры предложения руки и сердца
А еще Politeka писала, что Маричка Падалко заговорила об уходе с "1+1" и раскрыла свой настоящий возраст
Также Politeka сообщала, что пополнение в семье звезды 1+1, Маричка Падалко раскрыла имя малышки