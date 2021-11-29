Украинская телеведущая Маричко Падалко, звезда канала 1+1, показала, как ждет с детьми свой рейс в международном аэропорте Борисполь, поделившись фото в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Маричка Падалко - популярная отечественная телеведущая. Знаменитость стала настоящей звездой телеканала 1+1. Маричка накануне, 28 ноября показывала, как ходила с детьми делать тесты, чтобы провериться на китайскую болезнь. Как отмечала Падалко, у них радостная причина сделать тест. А сегодня в Инстаграм телеведущая раскрыла тайну, зачем были необходимы тесты.

На фото Маричка находилась в международном аэропорту Борисполь вместе с детьми.

"Сидим второй час без дела в аэропорту. Чартер все переносится и переносится. Ну, ничего, столько лет ждали, до вечера вылетим", - написала Маричка под фото.

Также звезда добавила картинку кокоса с зонтиком. Можно понять, что семья собралась в отпуск.

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