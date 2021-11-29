Украинская актриса, звезда «Женского квартала» Ирина Сопонару впечатлила идеальной внешностью на новом фото, рассказав о своих предпочтениях.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 35-летняя Ирина Сопонару поделилась ярким кадром. На фото актриса прикрылась огромным букетом цветов, заинтриговав поклонников. Яркий макияж подчеркнул идеальную внешность эффектной блондинки.
«Любит ли цветы кто-то больше меня? Вряд ли:) А Вы дарите своим девушкам цветы?», - подписала фото звезда.
В комментариях ей оставили массу приятных слов.
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«Невозможно оторвать взгляд от вашего идеального лица», «Вы сама как тот цветочек», «Ира, ты просто огонь», «Красивое фото», «Любим только тебя, а не цветы», «Какая вы красивая», «Девушка мечты», «Светишься от счастья», - пишут пользователи сети.
Отметим, что Ирина Сопонару прославилась благодаря участию в проектах «Квартал 95». Она снималась в ситкомах студии, участвовала в «Лиге смеха», а также стала одной из главных звезд «Женского квартала».
Напомним, что Ирину Сопонару сравнили с легендарной актрисой: "Наша украинская Мэрилин".
А еще Politeka писала, что Сопонару сделали предложение руки и сердца: "Кольцо где?".
Также Politeka сообщала, что Сопонару затмила всех на "Танцях з зірками".