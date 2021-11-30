Ведущий проектов "Маска" и "Співають всі" актер и шоумен Владимир Остапчук откликнулся на беду, поддержав друга теплыми словами.

Так, товарищ Остапчука, Евгений Таллер, тоже ведущий и руководитель рекламного агентства, поделился горем в Инстаграм - у него умерла мама, передает Politeka.net со ссылкой на его "сториз".

"Сегодня из жизни ушла моя любимая мамочка. Я рад, что мы созванивались с мамой каждый день. Что все мелкие и важные моменты мы проживали вместе. Что часто без повода говорил ей, как ее люблю. Что научил ее пользоваться голосовыми сообщениями и теперь в любой момент могу услышать ее голос. Что успел сказать, обнять и дать все, что мог. Уверен, что ей там хорошо. Сегодня у меня появился ангел-хранитель! Люблю тебя, мамулик!", - Таллер растрогал прощанием с близким человеком.

Остапчук, в свою очередь, решил поддержать товарища, репостнул его месседж у себя в "сториз" и подписал: "Держись, мой дорогой друг, и прими соболезнования. Она была хорошим и светлым человеком, значит, Бог забрал лучших".

Отметим, родители Остапчука живут в Умани, там где родился и вырос ведущий. Его мама, Инна Тарнавская, работает учителем младших классов и даже ведет собственный аккаунт в Инстаграм, в котором всего одна публикация. На черно-белом снимке запечатлены мама и папа Владимира Остапчука на свадьбе шоумена с Кристиной Горняк.

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