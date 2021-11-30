Екатерина Репяхова - 27-летняя жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика, у которой конфликт с бывшей женой артиста Ларисой Созаевой, удивила новым заявлением.

Екатерина Репяхова активно ведет свою страницу в Инстаграм. Сейчас на девушку подписаны более 160 тысяч пользователей. Супруга Виктора Павлика периодически делает рекламу на своей страницу. И вот после очередного такого раза, ее работодателей атаковали боты. Екатерина Репяхова решила обратиться в киберполицию, и поделилась новыми подробностями, передает Politeka.net.

"Все эти дни, как в тумане… Я осознала, что впервые в жизни столкнулась с такой ненавистью в своей жизни", - пожаловалась молодая жена Виктора Павлика.

Екатерина Репяхова рассказала, что именно экс-жена Виктора Павлика Лариса Созаева помогла узнать, кто наслал ботов.

«Понимаю, что всем интересны подробности по поводу ботов. Но я понимаю, что Ларисе не понравится, если я начну рассказывать все подробности. Именно Лариса посодействовала и помогла нам узнать, кто этот человек, за что я ей благодарна. Поэтому я не буду рассказывать подробности, если это все действительно закончится. Если это все будет продолжаться, тогда я все вам расскажу», - сказала девушка.

Вместе с тем, Екатерина Репяхова не передумала обращаться в киберполицию.

«Но, киберполиция все равно остается, само собой. Заявление уже готово. Сегодня мы с Виктором Франковичем туда едем», - добавила она.

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