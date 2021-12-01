Певица и ведущая Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шамаева, показала, покинула Украину и показала наставления родителей, которые были встревожены перед ее поездкой.

Как пишет Politeka.net, Яна Шамаева стала популярной украинской певицей. Звезда выпустила песню "Охрана, отмена", которая стала сразу вирусной. Сейчас Jerry Heil занялась работой над совместной песней с блогеркой Анной Тринчер. В основу своей работы певицы взяли хит Ирины Билык "Мне не жаль". Не забывает Яна и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых кадрах, которые Шамаева опубликовала в Инстаграм, звезда показала своих родителей. Мама очень переживала за свою дочь и дала наставления.

"Я тоже счастлива. Я же очень хочу, чтобы ты осуществила свою мечту, о которой мечтала с самого детства. Мы тебя ждем домой. Не нужно мне там...", - сказала мама Яны.



"Нема шо обнимать", - ответила певица.

"Мама переживает, чтобы я не осталась. У меня разрешение на вьезд только на неделю, если что", - написала Шамаева под кадрами.

После этого Яна показала фото, на котором уже была в Амстердаме.

"Пока, Киев. Привет, Амстердам. Останавливаюсь только на считанные часы для пересадки", - написала Яна.

Напомним, закулисье шоу «Україна має талант» с Женей Котом и Jerry Heil показали в Сети

А еще Politeka писала, что Jerry Heil рискнула перепеть Евгению Власову, вылетевшую из "Танців з зірками"

Также Politeka сообщала, что Осадчую в Світському житті заменили певицей, которая боролась за поездку на "Евровидение"



