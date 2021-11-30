Американская актриса, модель и дизайнер Пэрис Хилтон несколько недель назад вышла замуж за писателя и специалиста по венчурным инвестициям Картера Реума. Пышная свадьба продолжалась три дня.

Для 40-летней Пэрис Хилтон это первый брак. В своем новом посте в Инстаграм светская львица показала серию кадров со свадьбы, передает Politeka.net. В подписи она трогательно обратилась к супругу. Оказывается, 30 ноября у них с Реумом небольшая годовщина - ровно два года назад они стали встречаться.

"👰🏼‍♀️🤵🏻❤️ С 24-месячным юбилеем, муженек! ❤️ Эти последние 2 года были самыми счастливыми и самыми невероятными в моей жизни. Я так счастлива провести с тобой остаток своей жизни. Ты моя крепость, ты заставляешь меня чувствовать себя в безопасности, и я так горжусь тем, что навсегда стала твоей. Спасибо, что был для меня всем и даже больше. Ты вложил волшебство в мои глаза! 😍❤️‍🔥😘 #LovesIt #LovesYou #ForeverHiltonReum 📸 @JoseVilla", - обратилась Пэрис к возлюбленному.

Отметим, Картер Реум – старый друг Пэрис, они знакомы более 15 лет, при этом романтические отношения начались только в 2019-м.

Уже после свадьбы мир шоубиза облетела новость - у Реума есть 9-летняя дочь, сообщает Page Six. Имя девочки не сообщается, однако личность ее мамы довольна известна на американском телевидении. Лора Белиззи снималась в реалити-шоу Secrets of Aspen, а еще ее знают как одну из девушек актера Мэла Гибсона.

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