Жена ведущего "Співають всі" и "Маска" Владимира Остапчука, который попал в скандал из-за вечеринки в День памяти жертв голодоморов, Кристина нашла оправдание для звездного супруга.

Как пишет Politeka.net, 27 ноября украинцы вспоминали о жертвах голода в Украине 1932-1933 годов. А Владимира Остапчука в этот день пригласили в качестве ведущего на день рождения блогера. Торжество происходило во Львове, где собрались множество знаменитых людей. Владимир разместил кадры с тусовки у себя в сторис.

"Блогерская голодная туса", - подписал кадры ведущий, добавив смеющийся смайлик.

После волны возмущений Владимир решил написать извинение в социальных сетях.

Также жене Владимира фанаты начали задавать вопросы.

"Прокомментируйте скандал с участием вашего мужа, пожалуйста", - написал кто-то.

"Какой из? Если про день рождения блогера Александра, то очень просто объясню. Вова перед тем как берет заказ на работу, не открывает календарь, чтобы посмотреть какой праздник или траур в этот день. отказаться когда взял плату, соответственно, возможности нет, но и почему отказываться?! Ведь это работа! И телевидение не убрало развлекательные шоу, и премии были в этот день. Ну давайте будем честными - вы открываете календарь, чтобы посмотреть праздновать вам ваш др или нет в связи с трауром или церковными, например, праздниками?", - написала Кристина.

Напомним, Остапчук обратился к украинцам после скандала из-за вечеринки в День памяти жертв голодоморов

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